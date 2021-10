Europe : Edouard Mendy dans le top 5 des gardiens de but

Vainqueur de la dernière Ligue des Champions avec Chelsea, le gardien de but international sénégalais, Edouard Mendy, est l’un des meilleurs gardiens de but au monde. D’ailleurs, dans le nouveau classement des meilleurs gardiens de but de la planète football de FourFourTwo, Edouard Mendy arrive à la 5ème place, juste derrière Emerson. L’Italien Gianluigi Donnarumma occupe la tête du classement.

Le gardien de but international sénégalais, Edouard Mendy, a pris du galon dans le gotha du football mondial, après son titre de champion d’Europe la saison dernière. Son absence sur la liste des 30 nommés pour le ballon d’or, a même suscité beaucoup de polémique. Mais, selon le nouveau classement des meilleurs gardiens de but de la planète football de FourFourTwo, Edouard Mendy occupe la 5ème place.

Auteur de 4 clean-cheets en 9 matchs joués toutes compétitions confondues (5 buts encaissés), Edouard Mendy, arrive derrière le Brésilien de Manchester City, Ederson (4ème). L’emblématique gardien de but international allemand du Bayern, Manuel Neuer est 3ème dans le classement, jute derrière le Slovène de l’Atletico Madrid, Jan Oblak. L’Italien du Paris SG, Gianluigi Donnarumma occupe confortablement la tête du classement.

Dans le Top 10 de classement, on retrouve également le Brésilien Alisson (Liverpool), le Français Hugo Lloris (Tottenham), le Slovène Samir Handanovic (Inter Milan), l’Espagnol David De Gea (Manchester United) ou encore l’Anglais Jordan Pickford (Everton).

Le top 5 des meilleurs gardiens au monde

1erGianluigi Donnarumma (Italie/Paris SG)

2èmeJan Oblak (Slovénie/Atletico Madrid)

3èmeManuel Neuer (Allemagne/Bayern)

4èmeEderson (Brésil/Manchester City)

5èmeEdouard Mendy (Sénégal/Chelsea)