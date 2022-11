États-Unis : un homme libéré après plus de 38 ans de prison pour un crime qu’il n’a pas commis￼

Un homme de 69 ans a été libéré après avoir passé plus de 38 ans derrière les barreaux pour un meurtre qu’il n’avait pas commis, a annoncé vendredi le bureau du procureur du comté de Los Angeles.

Maurice Hastings a vu sa condamnation pour meurtre annulée vendredi par le bureau du procureur du comté de Los Angeles après avoir été condamné à tort pour l’enlèvement et le meurtre de Roberta Wydermyer, 30 ans, en 1983 dans la ville d’Inglewood.

M. Hastings a clamé son innocence depuis son arrestation. « Ce qui est arrivé à M. Hastings est une terrible injustice », a déclaré le procureur George Gascón dans un communiqué. « Le système judiciaire n’est pas parfait, et lorsque nous avons de nouvelles preuves qui nous font perdre confiance dans une condamnation, il est de notre devoir d’agir rapidement. »

S’exprimant en conférence de presse après sa libération, M. Hastings a déclaré : « J’ai prié pendant de nombreuses années pour que ce jour arrive. Je ne pointe pas du doigt. Je ne me tiens pas ici comme un homme amer. Je veux juste profiter de ma vie et je veux juste aller de l’avant. » Au moment de l’autopsie de la victime, le coroner a procédé à un examen d’agression sexuelle et du sperme a été détecté dans un prélèvement oral, a indiqué le procureur.

Hastings a demandé un test ADN en 2000, mais à l’époque, le bureau du procureur a rejeté sa demande. L’année dernière, Hastings a soumis une déclaration d’innocence à l’unité d’intégrité des condamnations du procureur et les tests ADN effectués en juin dernier ont révélé que le sperme n’était pas le sien, mais celui d’une autre personne, décédée en 2020 selon les autorités.