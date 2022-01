États-Unis: La poétesse Maya Angelou 1ére femme noire à figurer sur une piéce de 25 cents

C’est une première aux États-Unis. Une Afro-Américaine va figurer sur une pièce de 25 cents, la plus utilisée dans le pays, non pas dans le cadre d’une série limitée mais pour une utilisation au quotidien ; un grand volume de quarters va donc être frappé. Et c’est Maya Angelou, poétesse et militante des droits civiques décédée en 2014, qui a été choisie.

« Les femmes phénoménales qui ont façonné l’histoire américaine sont ignorées depuis trop longtemps, en particulier les femmes de couleur », a tweeté l’élu démocrate Marc Veasey, se félicitant de la nouvelle. En 2016, l’administration Obama avait décidé de remplacer le président populiste Andrew Jackson par l’abolitionniste noire Harriet Tubman (1822-1913) sur le billet de 20 dollars, mais Donald Trump avait abandonné le projet durant son mandat.

Maya Angelou est considérée comme l’écrivaine la plus emblématique de la condition afro-américaine en Amérique. Elle est surtout connue pour sa poésie et son roman de 1969 “Je sais pourquoi chante l’oiseau en cage”. Barack Obama lui a décerné la Médaille présidentielle de la liberté 2010. La nouvelle piéce la représente les bras tendus- avec un oiseau et le soleil levant derrière elle. De l’autre côté, conformément à la tradition, se trouve un portrait de George Washington, le premier président des États-Unis. La pièce, la première d’une série votée au Congrès fin 2020, rend hommage aux femmes de diverses d’origine : l’astronaute et physicienne Sally Ride, et la politicienne et militante hispanique Nina, Otero-Warren, ou encore Wilma Mankiller, la première amérindienne à avoir occupé la tête de la Nation Cherokee.