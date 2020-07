Etats-Unis : avec sa gestion de la crise, « Donald Trump est maintenant en difficulté chez les plus de 65 ans »

L’épidémie due au coronavirus fragilise le président américain. Notre correspondant à Washington, Gilles Paris, a répondu à vos questions dans un tchat consacré à la crise sanitaire aux Etats-Unis et ses conséquences politiques.

Les responsables sanitaires américains ont reconnu, mardi 30 juin, ne pas contrôler « totalement » la pandémie et redouter une explosion du nombre de cas aux Etats-Unis. De 40 000 nouveaux cas détectés par jour, la pandémie pourrait bondir à 100 000 si « on ne renverse pas la tendance », a averti Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des maladies infectieuses américain. Notre correspondant à Washington, Gilles Paris, a répondu à vos questions dans un tchat consacré à la crise sanitaire aux Etats-Unis et ses conséquences politiques.

