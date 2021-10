Escroquerie : Un disciple gruge son marabout de 6 millions FCFA

Mor Bèye ne fait pas partie des disciples qui couvrent leurs marabouts de cadeaux pour avoir leurs bénédictions.

Le mis en cause s’est rapproché de son marabout Chérif El Walid Aïdara dans le seul but de l’escroquer.

Après lui avoir dit qu’il est importateur de véhicules, rapporte Rewmi Quotidien, il l’a conduit dans un parking situé sur la VDN.

Le religieux visite les lieux et lui dit qu’il n’est pas attiré par ses bolides.

Trois jours plus tard, le menteur n’a pas lâché prise et lui a envoyé des photos d’autres voitures. Afin de mieux ferrer sa proie qui avait déjà jeté son dévolu sur l’une des voitures, il lui a montré les documents de sa “compagnie”. Sa victime a mordu à l’hameçon et lui a remis 6 millions de FCFA.

Mor Bèye lui fait ainsi une décharge et promet de livrer le véhicule le 24 septembre au plus tard.

Hier, devant le tribunal correctionnel actuel de Dakar, le prévenu a affirmé qu’il n’avait aucune intention de tromper le plaignant. “Cette voiture était disponible mais c’est le propriétaire l’a vendue”, a-t-il déclaré.

Interrogée, la partie civile a expliqué que son « talibé » lui avait dit que son parking était aux HLM. C’est son frère qui a vendu le véhicule qu’il a photographié. Et ils doivent être importés du Canada.

Pour Me Omar Gaye, il y a énormément de manœuvres frauduleuses.

En un sens, le prévenu a utilisé le logo et le sceau d’une entreprise qui ne lui appartenait pas.

Pour la réparation du préjudice, la robe noire a réclamé 8 millions FCFA.

Selon Me Diongue, le frère du prévenu a pris l’engagement de désintéresser la partie civile.

Il versera un acompte de 3 millions FCFA, d’ici une semaine.

Sur ce, le président du tribunal qui a déclaré le comparant coupable d’escroquerie, a ajourné le prononcé de la peine au 2 novembre prochain.

Sur les intérêts civils, il l’a condamné à payer 8 millions FCFA à sa victime.