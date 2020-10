Escroquerie foncière: 03 mois de prison ferme pour le frodeur qui a trompé Poté

Share on Twitter

L’animatrice Aminata Souadi alias Amina Poté qui avait déposé une plainte pour escroquerie à l’endroit de Thierno Ciss, peut se réjouir. D’après Seneweb, qui l’a pris du Soleil « l’escroc » a été condamné, hier, à 3 mois de prison ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar.



Pour dire que Mbaye Cissé promoteur immobilier doit verser respectivement à Amina Poté et à Serigne Mbaye Cissé (une autre victime) respectivement les sommes de 5 et 3 millions Fcfa.



Pour rappel, l’animatrice de la TFM a été victime d’une escroquerie foncière portant sur deux terrains situés à Kounoune et appartenant au domaine national qu’elle avait acheté à Thierno Ciss.



Le promoteur lui avait vendu les terrains à coups de millions Fcfa outre les 200 000 Fcfa qu’elle a versés pour les frais de mutation desdites parcelles.