ERRANCE DES ENFANTS A THIES : Les Talibés toujours dans la rue

Ils sont toujours là, très nombreux, ces enfants-talibés, errant dans les rues de Thiès. « Un mal qui doit cesser », pensent nombre de Thiessois, pour qui « il faut que les enfants soient protégés ».

A Thiès, le spectacle désolant de talibés ou jeunes mendiants squattant, toute la journée, les abords des stations d’essence, fréquentant les marchés, errant à travers les avenues de la cité reste perçu comme un fait inacceptable, surtout en ces temps de Covid-19.

Une situation qui préoccupe nombre de citoyens qui pensent que « des visites doivent être effectuées au niveau des domiciles de chacun de ces enfants pour avoir une idée exacte des conditions de vie de l’enfant et des raisons qui l’ont conduit à l’errance ».

Pour sa part, le maire de Thiès, Talla Sylla, lui, depuis longtemps déroule son programme d’éradication de l’errance des enfants à Thiès, de protection et de sécurisation des enfants de la rue. Il se veut d’avis qu’une « société qui avance est une société qui respecte les droits de tous et de chacun ».

Aussi pense-t-il que « la communauté doit être mobilisée autour de la protection de l’enfance en compagnie des institutions sociales, politiques et religieuses pour la mise en œuvre d’une synergie pour une prise en charge effective des enfants ».

Et d’indiquer : « nous aurons les réponses à nos questions si les problèmes sont bien posés et si la concertation est sincère et permanente. Les moyens de résoudre nos équations nous les trouverons ensemble et dans un parfait élan de solidarité.

Le travail abattu sur le terrain depuis de longues années, les expériences et les bonnes pratiques qui sont utiles à la société doivent être capitalisés pour une meilleure prise en charge des enfants défavorisés ».

Aussi, nombre de Thiessois de se demander : « Où en est l’exécution du Programme : ‘’Etudiant de Thiès = Frère du Talibé’’ », mis en œuvre par l’Université de Thiès pour lutter contre les conditions difficiles des talibés dans la cité du Rail ?