Les entreprises jouent un rôle très positif dans le développement et la modernisation des parcs industriels à travers le continent. Je pense que nous allons assister à l’émergence d’un modèle basé sur la multi-participation, avec des entreprises soutenues par les banques et les autorités publiques, et accordant de plus en plus d’attention aux projets de taille modeste. Les économies chinoises et africaines sont très complémentaires. L’Afrique dispose de la main d’œuvre ; la Chine, des technologies et avec l’augmentation progressive des coûts de production des entreprises chinoises, de plus en plus de produits manufacturiers de bas et moyen de gamme, destinés à la Chine ou au reste du monde, seront fabriqués par des entreprises africaines.