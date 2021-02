Eradication de la pandémie à Covid-19 : L’église décrète une journée de jeûne, de prière et de solidarité

Les évêques du Sénégal à l’occasion de l’entrée en carême ce mercredi 17, pour implorer la miséricorde de Dieu sur toute l’humanité en vue d l’éradication totale de la Covid-19, ont ordonné une journée de prière, de jeûne et de partage.

L’annonce a été faite après la rencontre de la conférence épiscopale qui regroupe l’ensemble des évêques du Sénégal.

Selon Monseigneur André Gueye évêque de Thiès, le carême est le moment propice à la prière et à la conversion. Ainsi, il demande aux fidèles de tourner les cœurs vers Dieu et de demander avec plus d’insistance son pardon car « notre vie est en ses mains ».

Il faut noter que c’est ce mercredi, que la communauté chrétienne va démarrer le carême. Ainsi pendant 40 jours les chrétiens du monde entier vont consacrer leur temps à la dévotion à Dieu associée à une alternance de jours de jeûne complet et d’abstinence.