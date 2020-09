Entreprenariat : Mariama Djambony Badji, la fille de Mariama Badji parmi les jeunes leaders de 2020 de l’ONU

La Sénégalaise Mariama Djambony Badji fait partie des 17 jeunes leaders de l’ONU, pour le compte de l’année 2020. Elle a été reconnue pour son projet d’architecture écologique axée sur l’utilisation de l’énergie solaire et des matériaux locaux pour la construction de bâtiments.

L’ONU a révélé sa liste de jeunes leaders de l’année 2020, dans le cadre d’un concours visant à primer les personnes qui luttent contre les problèmes les plus urgents de leurs communautés, et dont le leadership contribue à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD). Parmi eux, la Sénégalaise Mariama Djambony Badji (photo), dirigeante d’une entreprise spécialisée dans la construction de bâtiments écologiques.

L’entreprise dénommée DNA, allie matériel artisanal local et technologies durables pour la construction de logements et de bâtiments publics modernes. L’idée derrière ce style de construction calqué sur un modèle d’architecture africaine est de lutter contre le réchauffement climatique.

En effet, le secteur du bâtiment et de la construction représente environ 40% des émissions de gaz à effet de serre et 36% de la consommation totale d’énergie dans le monde, selon l’Agence des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). À travers ce projet, Mariama Badji résout non seulement un problème d’ordre climatique, mais contribue aussi à la promotion et à la valorisation de matériaux de construction locaux.

Pour rappel, la promotion 2020 comprend 17 jeunes leaders, et 5 pays africains sont représentés, à savoir le Sénégal le Nigéria, l’Ouganda, le Libéria et l’Égypte.

Ecofin