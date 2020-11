Entrée du Rewmi dans le gouvernement: L’APR et Talla Sylla sevrés…Macky installe une véritable bombe à Thiès

La composition du nouveau gouvernement crée l’émoi et la surprise à Thies. En effet les partisans du Président Macky Sall qui se sont toujours confrontés au Rewmi d’Idrissa Seck à Thiès ont eu la surprise de leur vie.

En effet en nommant Idrissa Seck Prd du CESE et Yankhoba Diattara, Ministre de l’économie numérique, les militants de l’APR qui s’attendaient plutôt à une promotion, vivent un vraie désillusion. Le Maire de la ville de Thiès Talla Sylla qui a toujours soutenu le Président Macky Sall contre son adversaire Politique , chef du Rewmi se retrouve ainsi dans une situation très inconfortable.

Le sevrage des Pontes de L’APR dans la capitale du rail et la situation indélicate dans laquelle est placée l’édile de la ville Talla Sylla risquent de créer une situation invivable à Thiès, une véritable bombe très difficile à désamorcer, à moins que …la nomination au poste du Ministre de l’artisanat du Docteur Pape Amadou Ndiaye annoncée puisse équilibrer la situation.

La liste des nouveaux membres du gouvernement est connue. Il s’agit d’un gouvernement élargi, d’union nationale composé de 33 ministres et 4 ministre d’Etat. Ainsi donc, 7 nouvelles figures font leur entrée dans le nouvel attelage. Entre autres, Aissata Tall Sall, Oumar Samba Ba. Egalement, on note de nombreux départs donc ceux de Makhtar Cissé, Aly Ngouille Ndiaye, Mahammad Dionne, Amadou Ba. Ci- dessous la liste complète des nouveaux membres du gouvernement.

Ministre d’État, Secrétaire général de la Présidence de la République : Oumar Samba Ba

Ministre d’État, Secrétaire général du gouvernement : Abdou Latif Coulibaly

Ministre des Forces armées : Sidiki kaba

Ministre de l’Intérieur : Antoine Felix Diome

Ministre des Finances et du Budget : Abdoulaye daouda diallo

Ministre des Affaires étrangères, et des Sénégalais de l’Extérieur : Aissata Tall SallSecrétaire d’État auprès du ministère, chargé des Sénégalais de l’Extérieur :Garde des Sceaux, Ministre de la Justice : Malick SallMinistre du Développement communautaire, l’Équité sociale et territoriale :Ministre du Pétrole et des Énergies :

Ministre de la Fonction Publique et du Renouveau du Service Public :

Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement : Mansour Faye

Secrétaire d’État auprès du ministère, chargé du réseau ferroviaire :

Ministre de l’Économie, du Plan, et de la Coopération : Amadou Hott

Ministre de la Santé et de l’action Sociale : Abdoulaye Diouf SARRMinistre de l’Agriculture et de l’Équipement Rural : Abdoulaye Baldé

Ministre de l’Eau, et de l’Assainissement : Serigne Mbaye Thiam

Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants : Ndeye Sali Diop Dieng

Ministre du Tourisme et des Transports aériens : Alioune Sarr

Ministre des Pêches et de l’Économie maritime : Alioune Ndoye

Ministre de l’Éducation nationale : Mamadou Talla

Ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires : Oumar Gueye

Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation : Cheikh Oumar Hann



Ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries :

Ministre de Environnement et du Développement Durable : Abdou Karim Sarr

Ministre des Mines et de la Géologie :Ministre des Sports : Matar Ba



Ministre de l’Élevage et des Productions Animales : Aly Sallé DIOP



Ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions : Samba SY

Ministre de l’Urbanisme, du Logement/ et de l’hygiène publique :

Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises : Aminata Assome Diatta

Ministre de la Culture et de la Communication : Abdoulaye Diop

Ministre de la Jeunesse : Néné Fatoumata Tall

Ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire :

Ministre de l’Emploi, de la formation professionnelle et de l’Artisanat : Dame Diop

Ministre de l’Économie numérique et des Télécommunications : Yankhoba Diattara