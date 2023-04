Dans la conférence de Me Abdou Kane à Mbour 3, Idrissa Gaye a déclaré que « Entre Idrissa Seck et Diattara, Kou Yabou Kham lingay Wakh ». Cette affirmation met en lumière les liens forts qui existent entre Idrissa Seck et Diattara, et prévient ceux qui veulent s’aventurer à faire des commentaires hasardeuses sur cette relation.

Partager : Tweet



WhatsApp