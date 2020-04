Enseignement au Sénégal : Les écoles vont-elles rouvrir le 4 Mai ?

La fermeture des classes depuis le 16 Mars 2020

L’impact du Covid-19 avait imposé la fermeture des classes depuis le 16 Mars 2020. Le Ministre de l’Education Nationale avait prévu la réouverture à compter de ce 4 Mai 2020. Cependant, cette date reste à être confirmée par le Chef de l’Etat.

En effet, des confirmations provenant de partout, soutenaient le maintien de la date annoncée par les autorités compétentes.

Les précisions suivantes sont du chargé de la formation et de la communication du Ministère de l’Education, Mouhamed Moustapha Diagne, joint par la Rfm : « Le Ministre de l’Education Nationale, M. Mamadou Talla informe que ces informations-là ne sont pas fondées et n’est même pas de son département. Ensuite, il rappelle qu’il travaille avec ses autres collègues Ministres, notamment celui de la Formation Professionnelle et celui de l’Enseignement Supérieur sur la question. En effet, ils informeront, en temps réel, conformément à la décision prise et aux instructions données par le Chef de l’Etat lors du conseil des ministres du 15 Avril 2020 ».

Dérouler le programme apprendre à la maison

En attendant, poursuit-il, « nous continuons évidemment à dérouler le programme « apprendre à la maison », pour assurer la continuité des apprentissages au bénéfice des enfants. Le Ministre de l’Education Nationale demande à tous les acteurs de rester vigilants, parce qu’il y’a beaucoup de fausses informations qui se créent autour du Ministère. Il dispose des canaux officiels pour divulguer ses informations. A ce jour, aucune décision n’est prise. Le Ministre de l’Education Nationale, en relation avec ses collègues des autres départements, est en train de développer un certain nombre de scénarii. Mais in fine, tout cela va dépendre de la décision du Chef de l’Etat ».