Énième report des élections locales

Les élections territoriales qui devaient se tenir au plus tard dimanche prochain, 28 mars 2021 selon le calendrier établi, ont été reportées.

Une décision prise mercredi en conseil des ministres. En effet, d’après Seneweb, « le projet de loi portant report des élections territoriales et prorogation du mandat des conseillers départementaux et municipaux » a été adopté par le conseil et sera soumis au vite des députés prochainement.

Pour rappel, ces élections ont été prévu le 23 juin 2019 au lendemain de la présidentielle de février 2019, puis au 1er décembre 2019 avant d’être reportées pour au plus tard le 28 mars 2021 sous le prétexte des négociations en cours sur la table du dialogue national.

, Il faut noter que les conseillers départementaux et municipaux vont bientôt faire 7 années de mandat dans seulement trois mois.