Engagement pour la Victoire à Bountou Dépôt, DBF, Bayal : …Le témoignage émouvant de Siré Dia sur Idrissa Seck

Une forte délégation conduite par Saer MANGANE, a rendu une visite de courtoisie au président Pape Siré DIA, tête de liste départemental de BBY, on notait la présence du maire Cheikh LO, les honorables députés Adja Garmi FALL, Fatou NDIAYE Tamsir etc. Saer MANGANE a profité de cette occasion « pour apporter la gratitude et les remerciements des populations, pour ses bonnes actions qu’il n’a cessé de leur gratifier. »

Cette visite de courtoisie entre en droite ligne dans la parfaite entente entretenue par les présidents Macky SALL et Idrissa SECK, dans l’intérêt exclusif des populations. Mr MANGANE a appelé « à une collaboration franche et directe, pour une victoire claire et honorable. » Il a toutefois levé un coin du voile « sur les projets structurants qu’il veut proposer aux thiessois, mais que la mairie à elle seule, ne peut pas mettre en œuvre et dit compter sur l’appui de Siré DIA et l’honorable député Abdou MBOW.

Le prétendant maire de Rewmi a salué la maturité politique des militants de Mr DIA, tête de liste départementale « à qui, il porte un profond respect et une grade considération »

Au détour de la conversation, Pape Siré DIA a fait un témoignage solennel et émouvant sur le président SECK notamment sur ses qualités intrinsèques de courtoisie, d’honorabilité et surtout de générosité qu’il dit avoir d’avoir tardivement découvert… Il cependant demandé à ses hôtes « de bien vouloir transmettre à leur leader, ses sincères remerciements et sa profonde adhésion, sur tout ce que le président Macky SALL et Idrissa SECK auront e ensemble décidé. »Enfin, Siré DIA a publiquement rassuré Saer MANGANE de l’accompagner et de veiller sur sa personne, avant de demander à tous ses militants, de se mettre à son entière disposition… »