Enfant mortellement heurté à Grand-Yoff : le chauffeur du “Car rapide” en garde-à-vue

Le conducteur du “car rapide” qui a fauché, hier jeudi à Grand-Yoff, un petit garçon de 4 ans du nom d’Ibrahima Ba, est entre les mains de la police. En effet, en fuite après l’accident pour échapper à la furie des populations, le mis en cause dénommé I. Pouye (44 ans), domicilié à Yeumbeul Nord, s’est finalement présenté lui-même quelques heures après au Commissariat de Grand-Yoff où il est en garde-à-vue pour homicide involontaire, d’après une source policière proche du dossier.

Revenant sur les faits, notre source rappelle que l’accident mortel s’est produit entre 17 h et 18 h, au quartier Fass de la localité. La victime, Ibrahima Ba, âgé de 4 ans environ, a été heurté par le véhicule DK 1648 B de marque autocar Renault. Le corps a été déposé par les sapeurs-pompiers à la morgue de l’hôpital Général Idrissa Pouye (ex Cto). Les habitants du quartier sont sortis et pour manifester leur colère, ils ont saccagé le véhicule qu’ils ont voulu brûler. Mais grâce à l’intervention de la Police, la caisse a été récupérée et tractée pour son immobilisation.