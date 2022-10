Le président du Grand Parti (GP)Malick Gackou a effectué une tournée hier dans la ville de Thiés après avoir présenté ses condoléances chez quelques familles notamment celle de feu Thierno Abou Dia, il était l’hôte du maire de Thiès-Ville, Docteur Babacar Diop qui l’a reçu ce jeudi à la permanence de son parti Fds « les Guelwaars » dans l’après-midi.

Une occasion pour les deux leaders membres de Yewwi Askanwi d’afficher leur complicité. Le candidat déclaré à la présidentielle de 2024 a saisi le prétexte pour mettre en garde le président Macky Sall contre une tentative de troisième candidature.

En effet, passant à la loupe la situation géopolitique avec la guerre en Ukraine et ses conséquences sur le plan alimentaire, la crise énergétique…Malick Gakou pense que » Dans ce contexte national et international difficile, le Sénégal doit trouver son chemin pour s’assurer les bases d’un paradigme à même de permettre à notre pays d’avoir les gages d’un développement harmonieux de ses populations. Le Sénégal doit trouver les réponses appropriées pour assurer le bien-être de ses populations », s’est-il exprimé.

Le leader du GP considère les 10 ans de gestion du pouvoir actuel comme un échec. » Nous assistons à une vaste politique d’improvisation économique, dont le désastre ne peut avoir que pour nom le plan Sénégal émergent et dont les conséquences ne peuvent avoir comme effets la calamité, la précarité et la pauvreté dans lesquelles nos populations sont secouées « , dit-il.

« Rien de grand ne se fera à Yewwi Askanwi sans Babacar Diop »

» J’ai décidé de m‘engager pour diriger ce pays à partir de 2024; je suis en mesure d’engager le rassemblement de la nation sénégalaise autour des valeurs intrinsèques à même de nous permettre de faire jouer à notre pays son rôle le plus déterminent en Afrique et dans le monde » déclare Malick Gakou qui n’a pas tari d’éloges pour parler de Babacar Diop, « Mon jeune frère et ami, l’homme qui a voulu symboliser son combat à travers le Guelwaar. Nous sommes tous des enfants du Parti socialiste », rappelle-t-il.

A la population de Thiès,il leur fait savoir » vous avez un digne fils à la tête de cette ville. Son engagement et sa détermination à servir Thiès vont vaincre tous les défis. Vous êtes l’homme qu’il faut à la place qu’il faut. Nous serons à vos cotés pour vous accompagner », promet le président du Grand parti. Convaincu que » Rien de grand ne se fera, à Yewwi Askanwi et dans le pays, sans Dr Babacar Diop. Vous êtes un homme de rigueur et de qualité », conclut-il.