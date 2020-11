Share on Twitter

En rejoignant le Président Macky Sall, Idrissa Seck rejoint aussi le maire Talla Sylla dans son choix.

Pour lui, tous les thiessois ont salué l’entrée de REWMI dans le gouvernement et le « oui » d’Idy à Macky, « pour l’intérêt national. » Talla Sylla, dira-t-il « avait choisi de ne pas s’opposer pour les intérêts de la ville de Thiès. »

Les exemples cités sont nombreux pour lui donner raison d’après M. Latouf : « 3000 lampadaires, 16 kilomètres de routes bitumées avec PROMOVILLES et tant d’autres projets qui n’arriveraient pas à Thiès si le Maire était resté dans l’opposition. »

Pourquoi pas une liste unique pour Thiès dans laquelle se retrouveraient tous les responsables de la mouvance présidentielle?

Pour toutes ces raisons, il appelle à « l’unité et à la cohésion » et compte sur Idrissa Seck pour être « un rassembleur pour que Thiès sorte des clivages politiques stériles et ne pense qu’à son développement. »

De l’avis d’Édouard Latouf, la meilleure idée serait de « confectionner en perspective des prochaines élections locales une liste unique pour Thiès dans laquelle se retrouveraient tous les responsables de la mouvance présidentielle. »

Citant entre autres responsables politiques Abdou Mbow, Abdoulaye Dièye, Habib Kane, Mamadou Gning, Pape Amadou Ndiaye, et Ndèye Tické Ndiaye « qui ne doit pas être exclue », il plaide pour « un bloc indivisible pour résoudre les problèmes de Thiès » et ajoute, « nous reconnaissons tous la légitimé de Idy à Thiès et ses compétences déjà prouvées en 2004 quand il était à la tête de la mairie. »

Au cours de ce point presse aussi, Tapha le jeune a pris la parole pour souhaiter que ce « rapprochement entre Idrissa Seck et le pouvoir puisse bénéficier aux générations futures, et qu’il aide à la réalisation des promesses du chef de l’état.»