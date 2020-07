En Libye, échec et mat entre Macron et Erdogan sous le regard indifférent de Trump

C’est clair, Ankara et Paris jouent échec et mat sur le double terrain spongieux de la Syrie et de la Libye. Pendant que destroyers et frégates, museaus au vent, patrouillent sur la Méditerranée, les mots volent très bas entre Emmanuel Macron et Recep Erdogan, l’héritier de Nicolas Sarkozy et le non moins dépositaire du tentaculaire empire Ottoman qui embrasait autrefois le Danube, la Mer rouge, le désert des tartares et la Méditerranée. Les deux leaders s’accusent de “responsabilité historique et criminelle” sur la Libye en tentant de s’attirer, chacun, le soutien des pays arabes libérés de cinq siècles de joug Ottoman au lendemain de la première Guerre Mondiale. Pendant ce temps, l’Amérique de Donald Trump, puissance tutélaire de l’Otan mais repliée sur elle même au nom du slogan “America First”, regarde ailleurs et Bruxelles, la reine sans armée, joue la neutralité positive en refusant de prendre position.