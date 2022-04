Le commissariat d’arrondissement de la Zone d’aménagement concerté (Zac) de Mbao est secoué, depuis avant-hier, par une mystérieuse affaire d’évasion présumée de dealers de drogue, qui étaient placés en garde à vue dans la chambre de sûreté. Jeudi dernier, vers 20h, Souleymane D. et Aliou D. avaient été interpellés, puis conduits au commissariat de la Zc de Mbao. Ils y ont été placés en garde à vue pour coups et blessures volontaires (Cbv), détention et trafic de chanvre indien. Mais, le lendemain (hier vendredi), ils n’étaient plus dans le violon du commissariat de police, renseigne Les Echos. Ce qui a, selon le Journal, plongé le commissariat d’arrondissement dans un climat de malaise et surtout de suspicion. Une enquête préliminaire a été ouverte pour tirer l’affaire au clair.

Igfm