En coopération avec la mairie de Thiès Ville, la Mission Tchèque 2021 à l’hôpital Régional de Thiès

Initié par la mairie de Thiès, la Mission Tchèque 2021 à l’hôpital Régional de Thiès

Dr Alioune FAYE directeur du centre hospitalier Amadou Sakhir NDIEGUENE de Thiès s’est réjoui de l’organisation et des prestations de la Mission thèque, dans le cadre du partenariat tripartite depuis 2017, entre leur ambassade, la mairie de Thiès et l’hôpital.

Avec le déplacement de médecins et chirurgiens pour la prise en charge des malades nécessiteux ORL. « Au bout de 3 semaines d’opérations, 35 malades ont pris en charge en gynéco, 19 autres en traumatologie, et ORL dont 48 patients sont en cours d’opération et ce, sans bourses déliées. » Suivant les éclairages du directeur, les recrutements se font en amont, par les médecins sénégalais et les malades tirés à partir d’une liste d’attente ou proposés par la mairie. Pour Mr FAYE, ce partenariat est très bénéfique pour l’hôpital et les populations, car c’est l’ambassade qui paie pour les malades, l’acte opératoire, la radioscopie, les analyses et les médicaments. Il a profité de cette occasion pour remercier l’ambassade de cet élan de soutien et de solidarité ainsi que la mairie de Thiès-ville. Toutefois, le directeur souhaite « un renforcement de ce partenariat de 2017, notamment,, en changeant de format et un peu d’orientation. »

Pour sa part, Mme Thérèse, 1ere Secrétaire de l’ambassade tchèque, a exprimé toute sa satisfaction pour ce partenariat et remercié toutes les autorités et praticiens qui ont participé à l’excellent travail qui est entrain de se faire.

Quant à Youssou DIOP, Conseiller spécial du maire Talla SYLLA s’est lui aussi félicité de l’exemplarité de ce partenariat qui entre en droite ligne dans la politique sanitaire du maire qui organise annuellement, depuis 2017, des journées médicales, au profit des couches défavorisées…