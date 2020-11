En colère, Modou Ndiaye et Naar répondent à ceux qui attaquent les Thiessois avec le slogan Nittou Thies!

Depuis le dernier remaniement et l’entrée de Idrissa Seck dans le Gouvernement, les revueurs de Presse et certains individus s’amusent à utiliser une vidéo postée sur le net où on traite de Thiessois de “Workat” ou traitre pour tenter de ternir l’image du Thiessois.

C’est sans compter sur Les communicateurs traditionnelles Modou Ndiaye et Naar qui se disent excédés par un tel comportement, remettent les pendules à l’heure.