Emploi des jeunes : Proval-CV 28000 emplois et 5000 micro entreprises attendus dans le domaine agricole…

Le projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur (PROVAL) est spécialisé dans la subvention, le crédit et l’accompagnement des micro entreprises qui évoluent dans le domaine de l’agriculture.

Cheikh Tidiane Mbaye expert au bureau de mise à niveau qui est un partenaire du PROVAL est revenu sur la question avec force de détails , il précise que ce dernier est rattaché au ministère du commerce et que son rôle est de renforcer les capacités des jeunes entrepreneurs sénégalais et les accompagner à valoriser l’eau pour l’agriculture. Il l’a fait savoir lors de l’atelier régional de lancement du volet entrepreneuriat, emploi des jeunes et financement à la gouvernance de Thiés avec les acteurs réunis autour d’une table pour poser les jalons de ce programme.

Au total , 100 entreprises devraient être bénéficiaires dans tout le pays; Pour matérialiser celà, un Coût de 332 millions 600 a été dégagé par le proval pour accompagner les entreprises dans leurs investissements

Arona Doumbouya responsable suivi évaluation du proval d’ajouter que le proval est financé à hauteur de 80% par la BAD ( banque Africaine de développement)

Cette initiative rentre de la cadre de la lutte contre le chômage des jeunes ainsi

28000 emplois 5000 micro entreprise sont attendus.