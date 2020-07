Emmanuel Macron nomme Jean Castex Premier ministre, annonce l’Élysée

Share on Twitter

L’Élysée a annoncé vendredi midi qu’Emmanuel Macron avait nommé le haut-fonctionnaire Jean Castex au poste de Premier ministre, en remplacement d’Édouard Philippe. L’ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy a maintenant la tâche de former un nouveau gouvernement.

