Emmanuel Macron: «Les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder»

Dans un échange avec les lecteurs du Parisien, le président français a carrément attaqué des millions de personnes qui ont choisi de ne pas utiliser le vaccin fourni par le pays pour se faire vacciner contre le covid 19. « Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l’administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder. Donc on va continuer de le faire, jusqu’au bout, c’est ça la stratégie. »

Ainsi, le chef de l’État entend limiter « pour eux, autant que possible, l’accès aux activités de la vie sociale ».

La quasi-totalité des gens, plus de 90%, ont adhéré à cette vaccination aux yeux d’Emmanuel Macron, tous les vaccinés l’ont donc acceptée de bon cœur. Et c’est, selon lui, « une toute petite minorité qui est réfractaire. Celle-là, comment on la réduit ? On la réduit, pardon de le dire, comme ça, en l’emmerdant encore davantage. »

« Je ne vais pas les mettre en prison, je ne vais pas les vacciner de force. Et donc, il faut leur dire : à partir du 15 janvier, vous ne pourrez plus aller au restau, vous ne pourrez plus prendre un canon, vous ne pourrez plus aller boire un café, vous ne pourrez plus aller au théâtre, vous ne pourrez plus aller au ciné… », assume le chef de l’État.

Concernant plus spécifiquement ceux qu’il appelle les « antivax », M. Macron se montre particuliérement cinglant : « L’immense faute morale des antivax :c’est qu’ ils viennent saper ce qu’est la solidité d’une nation. Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable et un irresponsable n’est plus un citoyen », lance-t-il.

Des propos qui ont aussitôt fait tanguer l’Assemblée nationale et contraint le président de séance à suspendre les travaux en pleine nuit en raison du chaos provoqué dans l’hémicycle par ces déclarations. Les députés avaient pourtant repris à peu près dans le calme leurs discussions sur le passe vaccinal, après un vote surprise refusant la poursuite des débats dans la nuit de lundi à mardi.