Emmanuel Macron et le G5 Sahel « convaincus que la victoire est possible contre les djihadistes »

Les présidents de cinq pays du Sahel et de la France sont arrivés mardi à Nouakchott, en Mauritanie, pour faire le point sur leur combat contre les jihadistes dans la région.

Les pays du G5 Sahel et la France ont font le point mardi 30 juin à Nouakchott, en Mauritanie, sur leur combat contre les jihadistes, six mois après avoir décidé d’intensifier l’effort commun pour reconquérir le terrain perdu dans la région.

Lors de la conférence de presse à l’issue du sommet, Emmanuel Macron a jugé possible, la victoire contre les extrémistes islamistes au Sahel, grâce à des résultats « spectaculaires » obtenus au cours des derniers mois et aux efforts fournis par la France et les pays de la région. Il a affirmé qu’il fallait « amplifier » la dynamique des derniers mois. « Le terrain que nous avons repris ne sera pas cédé », a-t-il di