Emission Leader Politique: Saliou Ndiaye cite les leaders qui « bloquent » Thiès

Saliou Ndiaye cite les leaders qui bloquent Thiès et recommande Ousseynou Diouf au P Macky Sall

Invité dans l’émission Leader Politique, le responsable de l’Alliance pour la République dans la capitale du rail, Saliou Ndiaye s’est prononcé sur la question du troisième mandat qui agite le landerneau politique depuis un certain temps. Face à Rokhaya Ndiaye , il a jugé nécessaire la candidature de Macky Sall en 2024. En effet, le responsable allié de la mouvance présidentielle a salué la nomination de certains responsables dans le nouveau gouvernement dirigé par Amadou Ba et celle de AbdoulayeDièye comme Directeur de l’Aéroport International Blaise Diagne.

En outre, Saliou Ndiaye a fait un diagnostic sans complaisance sur la situation des cinq ( 5 ) gardes du corps du leader de Pastef/Les Patriotes qui ont été présentés hier, au procureur de la République de Mbour et qui ont fait l’objet d’un retour au parquet. Ainsi, dans cet entretien exclusif, Saliou Ndiaye a tiré sur certains responsables qui selon lui, ont bloqué les missions de la coalition Benno Bokk Yakaar à Thiès. Et pour « détruire » cette « armée mexicaine » il a proposé Ousseynou Diouf et Lamine Ngom, deux responsables Apr qui pourront porter la destinée des militants pour relever les défis dudit Parti dans la capitale du rail.