Émigration clandestine: 480 morts en mer en une semaine

Au moins 480 personnes sont mortes ou ont disparu à la suite de naufrages au large des côtes du Sénégal depuis samedi 24 octobre.

C’est l’ONG Alarm Phone, spécialisée dans l’assistance téléphonique pour personnes en situation de détresse en mer Méditerranée qui fait le décompte macabre de l’utilisation croissante de la soi-disant «route de l’Atlantique».

Ce tronçon de mer qui pousse les migrants du Sénégal à entreprendre des voyages risqués pour rejoindre les îles Canaries, territoire espagnol, et donc européen. Selon Alarm Phone, «il y a eu cinq naufrages connus : deux le samedi 24 octobre, lorsque 180 décès ont été enregistrés dans deux incidents distincts. Seules 56 personnes, dit-on dans une note, auraient été secourues par la Garde côtière locale»

«Mardi 27, au contraire, un bateau de 80 personnes au départ de Soumbédioune est entré en collision avec un patrouilleur (sunugaalien)». Selon l’ONG, «le bilan, dans ce cas, est de 41 morts et un manquant». «Mercredi 29, un bateau avec environ 80 migrants à bord a coulé, qui, selon les survivants, est parti deux semaines plus tôt. Plus de 50 morts et 27 passagers ont été récupérés au large des côtes mauritaniennes», ajoute l’ONG.

Enfin, selon Alarm Phone, «vendredi dernier, 150 autres personnes ont perdu la vie à bord d’un bateau transportant environ 300 personnes. L’accident s’est produit au large de Saint-Louis».

Alarm Phone souligne également avoir eu à donner des nouvelles d’un autre naufrage, confirmé par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), qui aurait fait 140 victimes sur environ 200 migrants partis le 23 de Mbour. Mais le gouvernement de Ndakaaru, dans une note, a démenti la première reconstruction, rapportant qu’il n’y aurait eu que 6 morts.