EMEUTES AUX ETATS-UNIS : Trump, sa femme Melania et son fils Barron, à l’abri dans un bunker

Les émeutes aux Etats-Unis, protestations et manifestions, toujours plus nombreuses, se poursuivent après la mort de l’Afro-Américain, George Floyd, lors d’une tragique sommation policière à Minneapolis.

Si bien que le Président américain, Trump, Melania, sa femme et Barron, son fils, ont dû être casés à l’abri dans un bunker, lors des émeutes explosant devant la Maison Blanche. Mais plutôt que d’adopter la pédagogie de l’apaisement, le Président des Etats-Unis semble préférer la répression.

Et a la faveur d’une conférence de presse, d’être catégorique : « J’ai recommandé à tous les gouverneurs de déployer la garde nationale en nombre suffisant pour dominer les rues jusqu’à ce que la violence soit contenue.

Si ce n’est pas assez, je vais déployer les Forces militaires ». Aussi, précise-t-il qu’« un couvre-feu pour 19h allait être instauré ». Des mots qui ont fait monter la colère non seulement chez les « manifestants », mais également chez « Melania, sa chère femme », laquelle se « distancie », une fois encore de son époux à travers les réseaux sociaux.

La très mignonne Première Dame qui a une « magnifique relation » avec Brigitte Macron de tweeter : « Je suis triste de voir notre pays et nos communautés endommagés et vandalisés. Je demande à tout le monde de protester en paix et de se concentrer sur la prise en charge les uns des autres et la guérison de notre grande nation ».

Une communication « super pacifique » qui, donc, semble s’opposer au discours fait par Mari de Président. Et, retenez bien : « ce n’est pas la 1ère fois que Melania Trump donne un avis contraire ».

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

HOMMAGE A GEORGE FLOYD : Beyoncé, Omar Sy, Céline Dion, entre autres, les stars se mobilisent

Colère, stupeur et envie d’un monde meilleur. De nombreuses personnalités, à travers le monde, continuent de s’exprimer suite à la mort de George Floyd, étouffé, asphyxié, époumoné lors d’un contrôle de police.