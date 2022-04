Le Conseil d’administration Twitter a conclu un accord définitif avec le milliardaire Elon Musk pour lui céder toutes les actions en circulation de l’entreprise à un prix de 54,20 dollars par action. Au terme de cette opération qui valorise le réseau social de microblogging à 44 milliards $, Twitter va quitter la bourse de New York et devenir une société non cotée.

« Le conseil d’administration de Twitter a mené un processus réfléchi et complet pour évaluer la proposition d’Elon en se concentrant délibérément sur la valeur, la certitude et le financement. La transaction proposée permettra de dégager une prime en espèces substantielle, et nous pensons qu’il s’agit de la meilleure voie à suivre pour les actionnaires de Twitter », a commenté Bret Taylor, président du Conseil.

Ecofin