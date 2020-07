Elle se balade nue le long de la Meuse, la police regrette l’attitude des passants

Ce week-end, la police de Maastricht a arrêté une jeune femme qui se baladait complètement nue le long de la Meuse.

Ce samedi, les températures étaient en dessous des normales de saison en Belgique et aux Pays-Bas. Cela n’a pas empêché une jeune femme de se dévêtir et de se balader dans le plus simple appareil dans les rues de Maastricht. Une vidéo filmée par des passants circule sur les réseaux sociaux et montre notamment la demoiselle totalement nue prendre la pose le long de la Meuse, sous le regard perplexe des clients installés en terrasse d’un café.

Sur la séquence, on peut voir que la femme nue est devancée par des hommes équipés d’une caméra et d’un appareil photo. Cela pouvait laisser penser qu’il s’agissait du tournage, en plein jour et dans un lieu public, d’une vidéo à caractère érotique ou pornographique. Ces dernières semaines, plusieurs cas similaires ont été recensés en Italie, aux Etats-Unis et en Colombie par exemple.