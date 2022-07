Le Sénégal a perdu son premier match dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2023, vendredi soir, à Alexandrie, contre l’Egypte.

Les lions ont été domptés face à des pharaons largement supérieurs et en plus dopés par leur supporters.

Les Égyptiens ont dominé les sénégalais du début à la fin pour s’imposer dans ce duel, par 73 à 43 soit 33 points d’écart. Un score que le Sénégal doit vite oublier et revenir dans le classement afin de combler le Gap.

D’ailleurs, ce Samedi, contre la RD Congo, les hommes de Boniface Ndong devront tenter de se racheter pour reprendre la 2iéme place du podium.

Le match se jouera ce soir à 20h30 à Alexandrie.