Pour le compte de la 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2023, le Gabon devait affronter la RDC ce samedi à 16h GMT. Mais, la délégation demande un léger report de la rencontre.

Dans un communiqué, la Fédération Gabonaise a expliqué les difficultés auxquelles elle fait face. Seuls 17 joueurs sont en regroupement. Le reste de la délégation est à l’aéroport de Barcelone et va incessamment rejoindre Kinshasa. Alors, la FEGAFOOT demande un léger décalage du coup d’envoi à 19h GMT.

« Après avoir envisagé toutes les hypothèses non fructueuses sur l’affrètement d’un avion, la solution du vol régulier a été la plus pragmatique… Donc sur les 40 personnes constituant la délégation gabonaise, seuls 17 joueurs, l’entraineur adjoint et le médecin ont effectué le déplacement de la capitale congolaise. Les 7 autres joueurs et le reste du staff technique sont actuellement à l’aéroport de Barcelone afin de trouver une solution alternative pour rallier Kinshasa… » , peut-on lire.

La décision de la CAF est attendue.

