La centrale flottante Karadeniz Powership Ayşegül Sultan produit de l’électricité depuis le troisième trimestre de 2019 avec des dérivés de pétrole, au Sénégal. Mais le pays veut la faire tourner au gaz, via l’importation de GNL.

Atlantic Gulf & Pacific International Holding a annoncé, le lundi 9 mai, que sa filiale, Gas Entec, a achevé la conversion d’un méthanier pour construire la première unité modulaire de regazéification et de stockage de GNL en Afrique, au Sénégal. La conversion du méthanier a abouti au premier terminal flottant modulaire de regazéification de GNL au monde. Celui-ci permettra de livrer du gaz à la centrale électrique flottante de 235 MW, appartenant à Karpowership.

« Gas Entec, filiale d’Atlantic Gulf & Pacific International Holding (AG&P), a achevé la conversion d’un méthanier de 125 000 m³ en une unité modulaire flottante de stockage et de regazéification (M-FSRU) de 84 millions de pieds cubes par jour avec une capacité d’évolutivité pouvant aller à 300 millions de pieds cubes par unité », peut-on lire dans le communiqué.

La centrale électrique flottante utilisait auparavant du mazout lourd pour répondre à environ 15 % de la demande en électricité du Sénégal. Avec l’utilisation du gaz, le Sénégal fera une avancée majeure dans sa transition vers des énergies plus propres. Le GNL sera importé jusqu’à ce que le pays commence à en produire.

« Avec l’achèvement réussi du M-FSRU, le Sénégal sera le premier pays d’Afrique de l’Ouest à passer à une énergie gazeuse propre, en remplaçant les carburants à fortes émissions par du GNL. Nous sommes reconnaissants à Gas Entec d’avoir fait de notre vision une réalité. […] Nous livrerons de manière fiable du GNL regazéifié à la barge électrique flottante de Karpowership et transmettrons fièrement cette énergie propre d’une manière commercialement convaincante au Sénégal », a déclaré Gokhan Kocak, membre du conseil d’administration de KARMOL, une joint-venture entre le turc Karpowership et la société japonaise Mitsui OSK Lines (MOL).

Ce projet a été lancé en mars 2021 dans l’optique de fournir une électricité plus propre et plus abordable au pays africain. « L’utilisation des FSRU signifie que nous pouvons débloquer les avantages d’une électricité propre et abordable pour des millions de personnes, même là où les pays n’ont pas de production ou d’infrastructure de gaz domestique », déclarait Gokhan Kocak, lors de la livraison de l’unité flottante de regazéification de stockage pour des essais en 2021.

Ecofin