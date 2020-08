Élections locales : tous d’accord sur la suppression du parrainage !

Le rapport a été validé et un calendrier permettant de tout boucler d’ici vendredi est en cours d’élaboration

Autrefois source de discorde entre le pouvoir et l’opposition, au sein de la commission politique du dialogue national initié par le président Macky Sall, la question du parrainage fait désormais l’objet d’un fort consensus.

En effet, depuis l’élection présidentielle de 2019, le parrainage a été contesté par tous, sauf le pouvoir et ses partisans.

Ces derniers ont aujourd’hui rejoint l’opposition pour sa suppression, les non alignés et la société civile, qui ont toujours décrié ce système.

Selon madame Sagar Traoré, membre de la commission politique dirigée par le Général Niang, « le rapport a été validé et un calendrier permettant de tout boucler d’ici vendredi ou au plus tard la semaine prochaine est en cours d’élaboration.»

Il ne reste plus que cinq points à débattre

D’après la responsable chargée des élections et des relations internationales à And Jeuf/PADS, il ne reste plus que cinq points à débattre : « le statut de l’opposition, celui de son chef, les organes de gestion des élections, le rôle et la place de la justice dans le processus électoral, et la rationalisation du calendrier républicain. »

Interrogé sur la question, Déthié Faye des non alignés dira que « cela permettra d’éviter des conflits post électoraux » car leur camp a toujours soutenu que « nous n’étions pas suffisamment outillés pour un contrôle fiable du parrainage, à cause de la complexité des élections locales. »

Après avoir salué « l’esprit qui à prévalu et qui nous préservera de l’instabilité », il ajoutera « qu’un pas important dans le renforcement de notre démocratie a été accompli », et que « les questions relatives à la caution et au bulletin unique seront abordées après évaluation des experts. »