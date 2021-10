Elections locales Podor: Aissata Tall Sall renonce à sa candidature

Aissata Tall Sall, ne sera pas candidat a sa propre succession; Podor aura donc un nouveau maire au soir du 23 janvier 2022.

En effet après douze années à la tête de la commune, Aïssata Tall Sall a décidé de « ne pas se présenter »

laissant ainsi la brèche ouverte à son rival de 2014, Racine Sy qui a d’ailleurs été investi par Macky Sall pour porter les couleurs de Benno Bokk Yakaar dans cette commune.

L’information a été donnée par la concernée en personne Aïssata Tall Sall ministre des affaires étrangères, dans une note sur sa page Facebook que nous publions in extenso. ” Après 12 ans de magistère à la tête de la commune de Podor, j’ai pris librement la décision de ne pas me représenter.

En effet suite à l’entretien que j’ai eu avec le Président Macky Sall, chef de la majorité présidentielle, j’ai exprimé le vœu que la liste de Benno Bok Yakaar de la commune de Podor soit une liste consensuelle ouverte à toutes les forces politiques en présence dans la ville. Ce qu’il a accepté.

En conséquence, j’ai décidé de m’en remettre à son libre choix pour ce qui est de la désignation de la tête de liste majoritaire devant nous conduire à la victoire.

Pour finir je voudrais exhorter l’ensemble des militants Benno Bok Yakaar de la commune de Podor à relever le défi de l’unité et de la victoire.”

Aissata Tall Sall, Maire de Podor