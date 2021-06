Élections locales: le candidat El Bachir GUEYE du mouvement Audits séduit les habitants de Médina Fall…

Une politique de développement sociale axée sur ces trois substantifs : le bien être, la liberté et la vertu; tel se veut la politique de El Bachir GUEYE président du mouvement Audits et non moins candidat aux élections locales à la zone Thiés est.

En visite de proximité à médina Fall , il a prôné fortement pour un paradigme basé sur de nouvelles donnes. Pour lui la politique avec El Bachir revêt une nouvelle identité, celle d’une connotation de développement qui est une urgence impérative à l’en croire , et cette dernière doit reposer sur un socle de solidarité.

C’est pourquoi lui El Bachir a manifesté toute sa solidarité à l’endroit des femmes et des jeunes à travers des financements qu’il les a octroyé. Sur ce point il se veut clair ce n’est pas destiné à des fins politiques mais il veut que avec cette argent , les femmes investissent dans le travail pour un développement communautaire durable.