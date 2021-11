Elections locales a Tivaouane: Le Khalife général des Tidianes prend une décision pour…

Pour les prochaines élections locales, les candidats à la mairie de Tivaouane n’obtiendront pas le soutien de Tivaouane. En fait, le khalife général des Tidianes a pris une décision importante de ne soutenir aucun candidat à la mairie de Tivaouane. Ainsi, Mamadou Diagne Sy Mbengue, investi par l’Alliance Benno Bokk Yaakaar (Bby), Abdoulaye Ndiaye Ngalgou de «And Défar Tivaouane », le Député Diop Sy de la Convention patriotique pour la justice et l’équité (Cpje), Maodo Malick Sy Guèye du PDS et la coalition Yewwi Askan Wi avec comme tête de liste majoritaire, Khalifa Babacar Sy Guèye du PUR ne pourront plus compter sur le soutien de Saint homme.

Selon les informations Serigne Babacar Sy Mansour a tenu à afficher sa neutralité vis-à-vis de tous les candidats qui briguent les voix de la population du département de Tivaouane. A rappeler, dans le département de Tivaouane, les 17 maires sortants ont tous déposé leurs candidatures.