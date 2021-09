Élections locales à Thiés: Tapha le jeune se retire et décrie le montant des cautions

Candidat préposé à la mairie de Thiés Est, Tapha Mbaye dit Tapha le jeune en point de presse hier, a annoncé qu’il se retire de la course aux élections locales à Thiés.

Parmi ses raisons évoquées, le montant des cautions fixé à 15 millions, un montant qu’il juge exorbitant et de surcroît un moyen pour éliminer bon nombre de candidats.

Une méthode qu’il fustige et dénonce avec la dernière énergie d’autant plus que, à l’en croire il a passé des mois à préparer le terrain et mobiliser ses troupes pour cette grande conquête, mais il se désole qu’au Sénégal, la caution puisse être une entrave à un acte citoyen c’est à dire décider d’apporter un changement dans la gestion de nos cités.

Pour finir, il se dit plus que jamais motivé et engagé derrière la jeunesse pour ensemble batir un Thiés nouveau.