C’est un accord ‘’historique’’ qui a été conclu, selon Déthié Fall. Pour les prochaines élections législatives, les deux coalitions de l’opposition les plus significatives, à savoir Yewwi Askan Wi (YAW) et Wallu Sénégal, ont conclu cet accord qui consiste à présenter des listes communes dans chaque département.

Après avoir déposé leur dossier de candidature, le mandataire de YAW, Déthié Fall, revient sur cet accord. « Nous avons très tôt compris qu’il nous fallait, avec ce système que le président Macky Sall a mis en place, augmentant le nombre de députés dans les départements, de trouver une stratégie qui nous permettra de le croiser dans ces départements, mais aussi, de réunir toutes les conditions d’une victoire saine, sérieuse et profonde. C’est ça qui nous a permis, après de longues heures de discussions, d’entretiens sur des sujets qui touchent en profondeur le développement du pays, sa démocratie et ses libertés, de conclure à cet accord historique », a-t-il déclaré.

« Ainsi, la coalition Yewwi Askan Wi va se déployer dans 25 départements au Sénégal que sont : (Dakar, Guédiawaye, Keur Massar, Rufisque, Bambèye, Fatick, Kaffrine, Koungheul, Kaolack, Kédougou, Kolda, Vélingara, Linguère, Louga, Matam, Ranérou Ferlo, Dagana, Saint-Louis, Goudomp, Sedhiou, Goudiry, Tambacounda, Mbour, Thiès et Tivaouane).

Pour sa part, la coalition Wallu Sénégal grignotera son nombre de sièges dans les départements de : « Pikine, Diourbel, Mbacké, Foundiougne, Gossas, Mbirkilane, Malem Hodar, Guinguineo, Nioro, Salemata, Saraya, Medina Yoro Foula, Kebemer, Kanel, Podor, Bounkiling, Bakel et Koumpentoum). Dans la diaspora, la coalition d’Ousmane Sonko et Cie vont pourvoir des sièges pour la diaspora notamment en Afrique de l’Ouest, du Nord, en Afrique Australe, en Europe du Nord, en Europe de l’Ouest et en Europe du centre. Aussi, dans la zone de l’Océanie, en Amérique, en Asie et au Moyen Orient, la coalition Yewwi Askan Wi sera présente. Wallu Sénégal sera dans deux zones de la diaspora notamment en Afrique du centre et en Europe du Sud.

À l’en croire, si l’opposition est parvenue à cet accord, c’est parce que, Khalifa Ababacar Sall et Me Abdoulaye Wade y ont joué un rôle crucial. « Évidemment, il y a beaucoup de spéculations. Mais dans les prochaines heures, voir jours, nous allons revenir en détails sur le contenu de cet accord, expliquer avec preuve à l’appui, toutes les conséquences électorales de l’accord et pouvoir véritablement dès la prochaine législature disposer d’une majorité confortable au niveau de l’Assemblée nationale. Cela nous permettra d’engager très rapidement les réformes qui mèneront vers le développement attendu par tous les Sénégalais », a-t-il déclaré.