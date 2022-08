C’est une guerre médiatique sans précédent que les deux coalitions sont entrain de mener face à l’opinion publique suite aux résultats provisoires qui sont sortis hier des urnes. Le Scrutin du 31 juillet qui était trés attendu a fini par livrer ses résultats, jusqu’à minuit les 1iéres tendances montraient la coalition Yeewi Askan wi en tête aprés avoir raflé beaucoup de localités dont on peut citer entres autres : Kébémer, Mbacké, Thiès, Tivaouane, Mbour, Mbacké, Bambey, Bignona, oussouye, Ziguinchor, saint-Louis, Louga, Sédhiou, Pikine, Dakar, Guédiawaye, Rufisque, Kaolack…Mais voilà qu’à minuit la coalition BBY à tenu un point de presse avec la tête de liste nationale mimi Touré qui par ailleurs a été battue dans son propre bureau de vote à Kaolack, affirmant que Bby a gagné 30 départements sur les 46 donc largement majoritaire.

Ce que refute totalement l’intercoalition Yeewi-wallu, qui via un communiqué déclare avoir suivi avec stupéfaction cette déclaration de Mme mimi Touré, l’accusant de violer la loi et de vouloir confisquer les suffrages exprimés par les sénégalais et qui vraisemblablement leur donne une majorité confortable à l’assemblée.

En attendant les résultats définitifs, avec la fin des décomptes dans certaines localités et le travail des statisticiens, les conférences de presse et les déclarations se suivent et ne se ressemblent pas, chaque coalition avançant ses propres chiffres et se proclamant majoritaire; une chose mérite d’être précisée cependant, au vu des 1iéres tendances la cohabitation semble être inévitable à l’assemblée.