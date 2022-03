Le responsable apériste dans la zone Nord, président du mouvement « And suxali Sénégal », Habib Niang a présidé mercredi l’assemblée générale des jeunes pour la collecte de parrainage en direction des législatives, dans son quartier général sis à Diakhao. Habib Niang a fait savoir que Thiès a besoin du changement avec de nouveaux hommes responsables, véridiques et proches des populations.

Réunis hier ( mercredi) au quartier général du mouvement « And suxali Sénégal », les jeunes sont plus que jamais déterminés pour prendre en charge, avec efficience et dynamique, la collecte des parrainages pour leur leader aux Législatives du 31 juillet 2022.

En effet, Ils se sont réunis pour sonner encore la mobilisation et exprimer leur volonté d’accompagner Habib Niang dans son projet au service du peuple sénégalais. Tour à tour, les interventions des jeunes ont essentiellement porté sur le choix de leur leader dans la coalition Benno Benno Yakaar pour les prochaines législatives.

Prenant la parole, le Responsable Politique de la Zone Nonrd de Thiès s’est réjoui de l’engagement des jeunes sur le parrainage citoyen. A ce sujet, il a félicité ces derniers et les groupements de femmes qui l’ont épaulé afin d’obtenir plus de 1500 parrainages entre samedi et dimanche dernier.

La popularité de Habib Niang semble toujours intacte dans la capitale du rail, à travers ses actions sociales envers les populations. En outre, le responsable politique de l’ Alliance pour la République ( Apr ) a invité ses jeunes à sillonner le terrain avec comme objectif majeur de collecter 25000 parrainages pour gagner les prochaines échéances électorales qui se profilent à l’horizon.

Ainsi, devant les présidents des différentes cellules qui ont pris part pour cette assemblée générale, le président Habib Niang a fait savoir que Thiès a besoin du changement avec de nouveaux hommes responsables, véridiques et proches des populations. Il a même évoqué son entretien téléphonique avec Idrissa Seck sur la cuisante défaite de BBY dans la capitale du rail lors des élections locales du 23 janvier dernier. « Ce n’est pas l’argent qui fait gagner la coalition BBY à Thiès, c’est la proximité envers les gens et ne pas attendre deux ou trois mois avant les élections pour le faire », a – t – il laissé entendre.