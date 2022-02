Les artisans durcissent le ton en réclamant que le président sortant de la chambre de commerce de Thiès ne soit plus en charge du fichier électoral de cette institution, pour la fiabilité des élections que cette chambre consulaires doit tenir le 27 février prochain .

» Qu’ on délocalise le fichier électoral de la chambre des métiers de Thiès » , a notamment dit le président du cadre unitaire des artisans de la région de Thiès ( CUART) El hadji Bada Ndiéguène , lundi , lors d’un point de presse tenue dans la capitale du rail .

» Le président de la chambre des métiers ne peut pas être juge et partie » , a relevé M. Ndiéguène .

En effet , ces organisations souhaitent que le fichier soit confié à une autorité administrative neutre pour la bonne tenue du scrutin . Sur plus de 60.000 artisans de la région de Thiès , seuls 4. 823 sont inscrits au répertoire de la chambre des métiers , a dit Dame Guèye , au nom de » And Suqqali artisan » , évoquant » un problème de légitimité » pour les responsables élus sur la base de fichier . au cours de ce point de presse , les artisans ont demandé , outre la délocalisation du fichier , le report des élections et l’informatisation des cartes . » Nous accepterons pas la tenue des élections dans ces conditions » , a dit M. Guèye .

Pour rappel, Les structures d’artisans concernés » and Suqqali artisanat » , le mouvement des jeunes artisans » Ci lagnou bokk » , entre autres .