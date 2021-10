Election locale 2022 : MARIAMA NDIAYE, Un challenger qui s’affirme à Koul

DE LA RESPONSABILITÉ, AU POUVOIR D’AGIR, POUR UN CHANGEMENT DE LA COMMUNE DE KOUL

La Commune de Koul est située dans la Région de Thiès, au sud-est du Département de Tivaouane dans l’arrondissement de Mérina Dakhar, à 4 km de la Commune de Mékhé. La native de Koul ambitionne de briguer la mairie de Koul.

Mariama NDIAYE est Haut Conseiller des Collectivités Territoriales, militante de première heure au parti Alliance Pour la République – APR, elle est surnommée la lionne du Président Macky Sall, et œuvre inlassablement pour le développement de sa localité, la commune de Koul, à travers des activités de création d’emplois, de financement des femmes, de dons de semences aux cultivateurs, et lutte également pour une meilleure prise en charge éducative et sanitaire des populations.

Faisant l’unanimité presque partout où elle passe, la native de Koul gagne de plus en plus en légitimité comme en atteste d’ailleurs son investiture en tant que candidate aux élections locales de janvier 2022, par les jeunes et les responsables de l’APR.

La lionne du président Macky Sall ne cesse de faire parler d’elle de par ses actions sociales mais également sa détermination à sortir la commune de koul des innombrables difficultés auxquelles elle se trouve confrontée. Pour les prochaines élections de 2022, Madame le Haut Conseiller des Collectivités Territoriales Mariama Ndiaye est persuadée qu’elle apportera un changement radical dans la commune de Koul et redonnera l’espoir à sa population bien aimée.