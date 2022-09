Election HCCT à Thiès : Modou Fall a profité de l’occasion pour charger Augustin Tine et Avertir Macky Sall. Selon le responsable apériste, s’il a fallu avoir des listes paralleles à Thiès concernant les candidatures aux élections des hauts conseil des collectivités locales, ce n’est rien d’autres que l’oeuvre et les pratiques du Coordinateur départemental de l’APR de Thiès, Augustin Tine « qui passe son temps à combattre les uns et les autres » dira t-il.

Le Responsable des Patriotes du BBY dénonce la léthargie et le manque de sérieux qui sévit à Thiès, il demande à Macky Sall de Procéder à des Changements à Thiès en faveur des jeunes.