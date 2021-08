Election du Secrétaire Exécutif de la CPEAO : Victoire de la candidature sénégalaise, mission accomplie pour Yankhoba Diatara

C’est à sa première participation en tant que ministre de l’Economie Numérique et des Télécommunications que Yankhoba Diatara a vaincu le signe indien de la traversée du désert du Sénégal dans les instances dirigeantes du secteur postal à Abidjan à l’occasion du 27e Congrès de l’Union Postale Universelle qui se tient du 09 au 27 Aout 2021 pour réfléchir sur l’avenir du secteur postal face à la digitalisation.

Avec cette victoire, l’étendard du Sénégal porté autour de la candidature du juriste et non moins expert postal Adama Diouf flottera au-dessus du siège de la Conférence Postale des États de l’Afrique de l’Ouest( CPEAO) à Abuja après plus d’une décennie d’absence.

La diplomatie postale sénégalaise se repositionne ainsi sur l’échiquier mondial grâce aux diligences des orientations du Chef de l’Etat par le Ministre Yankhoba Diatara à la tête d’une délégation d’experts chevronnés tant dans l’exploitation avec La Poste que dans la régulation avec l’ARTP.

Après un débat houleux, et entre des négociations, des discussions et des échanges, le consensus a prévalu suite à la recommandation du comité exécutif de soutenir la candidature sénégalaise devant celle de la Guinée Conakry.

En effet,en marge du 27ème Congrès postal universel, le Sénégalais Adama Diouf a été élu à Abidjan, à la tête du Secrétariat Exécutif de la Conférence des Postes de l’Afrique de l’Ouest (CPEAO).

Juriste, spécialiste de la régulation, l’expert postal et Cadre à l’ARTP a été élu pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable à la tête de l’instance continentale.

Il a été durant 4 ans, président de la Commission Finances et Administration de l’UPAP (Union Panafricaine des Postes) qui est une institution spécialisée de l’UA (Union Africaine).

Dans le secteur postal, précisément dans le domaine de la régulation, Adama Diouf a une expérience professionnelle de plus de 10 ans.

Il aura comme tâche de mener un suivi de la stratégie orientée sur la digitalisation des services postaux et sur le développement du e-commerce.