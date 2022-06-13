El Hadj Samba Ndiaye recevant le trophée Sargal des Anciens du Théâtre par Arcots de Thiès des mains du Maire de Thiès-Est.
El Hadj Samba Ndiaye recevant le trophée Sargal des Anciens du Théâtre par Arcots de Thiès des mains du Maire de Thiès-Est.
La guerre entre la Russie et l’Ukraine a déstabilisé les marchés de plusieurs denrées de base. Pour faire face à...
Un sondage réalisé par une fondation sud-africaine auprès de 4507 jeunes originaires de 15 pays africains confirme la perte d’influence...
Les électeurs Français étaient appelés aux urnes ce dimanche 12 juin pour le premier tour des élections législatives. Il faut...
Le conflit entre Russes et Ukrainiens déstabilise les chaines de valeurs alimentaires et font craindre des risques de famine dans...
L’édile de Thiés n’est plus un coeur à prendre. En effet, Dr Babacar Diop s’est marié ce Samedi. L’heureuse élue,...Read more
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Сообщается, что росгвардеец погиб 26 мая, спасая своих сослуживцев в ходе исполнения боевой задачи.
Известия
При очередном попадании в БТР сержант получил ранения, несовместимые с жизнью.
РИА Новости
Видеоматериалы, подтверждающие преступления иностранных наемников, передали в военно-следственное управление СК по Западному военному округу.
РИА Новости
На посольство США в Москве ночью спроецировали видео с погибшими в Донбассе детьми
Активисты спроецировали видео на здание посольства США в Москве, в котором были показаны дети, погибшие в Донбассе в результате действий украинских военных.
RT на русском
По словам организаторов, акция была приурочена к Международному дню защиты детей.
Российская газета
Сейчас в СМИ в РоссииМосква и область
«Газпром» подтвердил прекращение поставок газа компании Orsted в Дании
На стене посольства США в Москве транслировали видео с погибшими детьми Донбасса
Зеленский: Украина ежедневно теряет до 100 солдат убитыми и 500 ранеными
Российская хакерская группа RaHDIt опубликовала личные данные 700 сотрудников СБУ
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Большинство иностранных наёмников, воевавших за Украину, уже уничтожили, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Сенсаций.Нет
Общая численность наемников на Украине сократилась с 6,6 до 3,5 тыс. человек.
ФАН
Министерство обороны 2 июня сообщило, что основная часть наемников, которые воевали на стороне Украины, была уничтожена российскими войсками и техникой.
Курьер. Среда. Бердск
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возникновении потенциала для « переломного момента » в конфликте на Украине.
ТВ Центр
В ходе выступления лидер Украины заявил, что РФ взяла под свой контроль около 20% территорий.
Общественная служба новостей
Тем временем член Общественного совета при Минобороны России полковник запаса Игорь Коротченко рассказал о том, что Вооружённые силы России в скором времени перейдут к третьему этапу спецоперации.
Царьград
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