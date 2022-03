Le Congolais Jean Jacques , Ndala Ngambo a été désigné pour diriger ce choc du 25 mars, au Caire , devant opposer l’ Egypte au Sénégal .

Un mois après la Can , l’arbitre Congolais se déplacera dans la capitale égyptienne pour diriger le match le plus attendu du mois de mars , entre le vainqueur de la CAN et le vaincu , rapporte le Quotidien Rewmi .

Pour rappel, après ce match aller, les deux équipes vont se retrouver quatre jours après à Dakar pour le retour .

Le vainqueur de cette double confrontation sera qualifié pour la coupe du monde 2022 au Qatar .