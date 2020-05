Education : Thiès prêt pour la reprise des cours du 2 juin 2020

La reprise des cours fixée au 2 juin 2020 se prépare activement à Thiès. C’est à travers une circulaire, que l’Inspecteur de l’Éducation et de la Formation, Mamadou Lamine Sakho, a actionné les autorités administratives et locales notamment le Préfet de Mbour, et les différents maires de commune. Ce, pour l’application « stricte » des mesures relatives au nettoyage, à la désinfection des écoles et des CEM, à la préparation administrative et pédagogique des enseignements-apprentissages par un réaménagement des emplois du temps, et à la réorganisation de l’espace en respectant la distanciation physique requise.

Le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires

La circulaire insiste également sur le respect des gestes barrières et mesures sanitaires (lavage des mains au savon à l’entrée et à la sortie des salles de classe, port du masque, utilisation du gel adéquat), ainsi que sur la mise en place d’un comité restreint « de veille pour les urgences ».

Mesures bien compréhensible si on sait que le Sénégal compte à ce jour une cinquantaine d’enfants infectés par le virus Covid-19, dont des bébés.