Education : Le CUSEMS Authentique propose un moyen de reprendre les cours

CUSEMS authentique n’est pas d’accord avec la proposition du Ministre

Après la décision du Ministre de l’Education Nationale, qui est de dispenser les cours à travers des canaux sociaux, « ce qui pourrait permettre aux élèves d’être occupés pendant les heures perdues », le CUSEMS Authentique exprime une opposition catégorique.

Pour ce syndicat, « il faut laisser ceux qui sont en classe d’examen reprendre les cours. »

Un traitement particulier pour les élèves en classe d’examen

Selon Dame Mbodj, Secrétaire Général du CUSEMS Authentique, « nous avons bien entendu ce que le Ministre de l’Education a proposé, comme moyen à prendre pour sauver l’année. Mais cela ne nous satisfait vraiment pas. Parce que, si on va jusqu’à demander de photocopier les cours, de faire des cours qui seront diffusés dans les télévisions ou de faire des cours sur l’internet, c’est une sorte de proposition inadmissible, si on se réfère à notre pays. Donc ce n’est pas possible de l’appliquer ici ».

Des classes de maximum dix (10) personnes

Cependant, nous dit-il, « le CUSEMS Authentique propose de laisser seulement les élèves en classe d’examen reprendre les cours et de diviser les classes pour respecter les mesures de distanciation avec toutes les autres. Pour en faire des classes d’au maximum dix (10) personnes pour les aider à finir l’année et faire les examens en toute tranquillité. »

C’est pour lui « plus raisonnable, afin d’être à jour par rapport au calendrier scolaire ».